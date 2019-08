Bundesliga-Titelkampf

BVB-Coach Favre: „Meine Philosophie bleibt Spiel für Spiel“

Dortmund (dpa) - Trainer Lucien Favre hat Verständnis für die forsche Titel-Ansage seines Vereins Borussia Dortmund vor der am Freitag startenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Er selbst will sich aber weiter öffentlich zurückhalten.