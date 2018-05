Spiel gegen Mainz

BVB-Coach Stöger will Champions League klarmachen

Trainer Peter Stöger will mit Borussia Dortmund den Einzug in die Champions League bereits am Samstag gegen den FSV Mainz 05 perfekt machen.