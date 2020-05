Droht das vorzeitige Saison-Aus: BVB-Kapitän Marco Reus. Foto: Marius Becker/dpa (Marius Becker / dpa)

Der 30-Jährige könne nach seiner Muskelverletzung noch immer nicht mit der Mannschaft trainieren und arbeite individuell an seinem Comeback, berichtete das Blatt. Für das Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer FC Bayern am Dienstag kommender Woche fällt der Offensivspieler demnach definitiv aus.

Reus hatte sich am 4. Februar beim Pokal-Aus der Borussia in Bremen eine hartnäckige Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen. Zuletzt hatte der BVB-Kapitän auf ein Comeback noch im Mai gehofft. "Ich bin gut im Reha-Plan, die Corona-Krise war mein Glück, ich hatte etwas mehr Zeit, die Verletzung auszukurieren", hatte er Anfang des Monats RTL und n-tv gesagt. "Ich bin gut im Soll, ich habe ja mal gesagt, dass ich im Mai wieder zurückkehren möchte – und jetzt hoffe ich, dass es so geschieht", erklärte der Nationalspieler. (dpa)