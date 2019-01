Kann beim BVB wieder mit eingreifen: Kapitän Marco Reus. Foto: Ina Fassbender (Ina Fassbender / dpa)

Der 29 Jahre alte Nationalspieler hatte seinem Team im Spitzenspiel bei RB Leipzig gefehlt, weil er am Tag zuvor im Training umgeknickt war und sich dabei eine leichte Bänderdehnung zugezogen hatte. Reus hat mit elf Treffern und sieben Vorlagen großen Anteil am anhaltenden Höhenflug seiner Mannschaft. Der BVB hatte in Leipzig mit 1:0 gewonnen. (dpa)