Begehrt in Europa: Julian Weigl. Foto: Guido Kirchner (Guido Kirchner / dpa)

Er habe die Entscheidung des Vereins vielmehr als „Wertschätzung“ empfunden, sagte der 23-Jährige in einem Eurosport-Interview. „Ich weiß, was ich an dem Verein habe. Deswegen gab es keinen Grund, Stunk zu machen oder mich wegzustreiken, dafür habe ich die Jungs auch alle viel zu gerne.“

Wie seine Zukunft aussieht, weiß Weigl noch nicht. Einen früheren Wechsel schließt er trotz Vertrages bis 2021 nicht aus: „Das wird man sehen. Was im Sommer passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen.“ In der Winterpause hatte der Mittelfeldspieler mit einem Wechsel zu seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain geliebäugelt, aber keine Freigabe erhalten. „Natürlich war es am Anfang schwer, wenn man so eine Chance in Aussicht hat. Nachdem die Hinrunde sehr unbefriedigend war, haben wir Gespräche geführt“, erklärte er.

Mit seiner neuen Rolle beim BVB als Innenverteidiger hat sich Weigl inzwischen angefreundet, auch wenn er mit der Position zunächst etwas gefremdelt habe. „Als ich im letzten Hinrundenspiel erfahren habe, dass ich Innenverteidiger spiele, hatte ich schon Respekt vor der Aufgabe. Es ist eine schwierige Position, die ich so auch noch nie gespielt habe“, sagte Weigl, der zuvor im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde. Nach der für ihn schwierigen Hinserie mit nur sporadischen Einsätzen sei er nun aber froh, wieder zu spielen. (dpa)