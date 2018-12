Will mit Dortmund den Titel holen: BVB-Verteidiger: Manuel Akanji. Foto: Bernd Thissen (Bernd Thissen / dpa)

„Man kann nie wissen, was am Ende rauskommt, aber ich werde alles dafür tun, dass wir in diesem Jahr eine Trophäe gewinnen können“, sagte der 23-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Revierclub hat vor dem Derby beim FC Schalke 04 am Samstag sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach, steht im Achtelfinale des DFB-Pokals und der Champions League.

Einen großen Anteil am aktuellen Höhenflug des BVB schreibt Akanji seinem Trainer und Schweizer Landsmann Lucien Favre zu. „Er ist ein wirklich sehr, sehr guter Trainer, er hilft vielen Spielern dabei, sich weiterzuentwickeln, sich nicht auszuruhen auf dem, was sie bisher erreicht und wie sie gespielt haben.“ Favre mache immer deutlich, „dass man weiter machen muss, dass noch nichts erreicht ist.“ (dpa)