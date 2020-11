Der Dortmunder Emre Can darf wieder gegen den Ball treten. Foto: Guido Kirchner/dpa (Guido Kirchner / dpa)

Er war vor zwei Wochen positiv getestet worden und hatte sich anschließend in häusliche Isolation begeben. „Vor der Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb wurden abschließende Kontrolluntersuchungen durchgeführt, die unauffällig ausfielen“, hieß es in der Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:201106-99-233914/2 (dpa)