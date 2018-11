Liverpool-Profi

Can will am Saisonende über Zukunft entscheiden

Der deutsche Nationalspieler Emre Can, dessen Vertrag beim FC Liverpool im Sommer ausläuft, will erst am Saisonende über seine Zukunft entscheiden.