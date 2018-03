Am Zaun des Trainingsgeländes stellten Chaoten in der Nacht zum Sonntag elf Kreuze auf. Dazu wurde ein Transparent mit dem Spruch aufgehängt: "Eure Zeit ist abgelaufen! Wir kriegen euch alle!"

Kreuze und Transparent wurden entfernt. "Das ist eine Bedrohung gegen den HSV. Wir haben Ermittlungen aufgenommen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der HSV verstärkte sein Aufgebot an Ordnern am Volksparkstadion.

Schon im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen war ein geschmackloses Transparent aufgehängt worden. Darauf war zu lesen: "Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt." (dpa)