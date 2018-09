Premier League

Chelsea und Liverpool siegen - Schürrle mit Fulham im Pech

Der FC Chelsea und der FC Liverpool gewinnen in der Premier League mit Mühe. Beide Teams feiern am vierten Spieltag der Saison schon den vierten Sieg in Serie. Der frühere Dortmunder André Schürrle trifft in Brighton für den FC Fulham, zum Sieg reicht es aber nicht.