Bastian Schweinsteiger blieb in Chicago bei seiner Frau. Foto: Andrew Katsampes (dpa)

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte der Brasilianer Ibson die Gastgeber in der 55. Minute in Führung. Chicago konnte allerdings nur vier Minuten später durch Elliott Collier (59.) den Ausgleich erzielten. Für die Entscheidung zugunsten Minnesotas sorgte dann Sam Nicholson (66.). Nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel liegt Chicago aktuell mit null Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz in der Eastern Conference.

Schweinsteiger fehlte seinem Team beim Gastauftritt in Minneapolis. Der 33-jährige Mittelfeldakteur blieb in Chicago, wo er und seine Frau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanović, die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes erwarten. (dpa)