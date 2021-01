Die Schalker um Stürmer Klaas-Jan Huntelaar (l) und Trainer Christian Gross bleiben zuversichtlich. Foto: Marius Becker/dpa (Marius Becker / dpa)

Der 37 Jahre alte Torjäger, den der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga in der Vorwoche von Ajax Amsterdam zurückgeholt hatte, nahm nur in den ersten 15 Minuten am Mannschaftstraining teil. Aufgrund von Wadenproblemen hatte der Niederländer bereits die Spiele seines Teams gegen Köln (1:2) und Bayern München (0:4) verpasst.

Dagegen kann Trainer Christian Gross für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen wieder mit Sead Kolasinac planen. Der vom FC Arsenal ausgeliehene Abwehrspieler hat seine Oberschenkelverletzung offenbar überwunden und überstand das Training ohne erkennbare Probleme. Ebenfalls dabei war der dritte Neuzugang William, den der FC Schalke bis zum Saisonende auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg verpflichtet hat.

