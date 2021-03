Muss wegen einer Muskelverletzung an der linken Wade pausieren: Sami Khedira (r). Foto: Soeren Stache/dpa POOL/dpa (Soeren Stache / dpa)

„Im nächsten Spiel werden sie sicher nicht spielen. Dann schauen wir weiter. Sami meint, es sieht gut aus. Das ist erstmal positiv“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten in einem digitalen Mediengespräch. Khedira hatte sich in der Partie am 27. Februar beim VfL Wolfsburg (0:2) eine Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen.

Matheus Cunha und Radonjic mussten wengen Blessuren am Oberschenkel und an den Adduktoren ausgewechselt werden. Alle drei werden der Hertha im Abstiegskampf zumindest im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg fehlen. Khedira hatte nach seinem Wechsel von Juventus Turin erst zum zweiten Mal in der Startformation der Hertha gestanden. Eine Partie über die volle Spielzeit konnte er noch nicht absolvieren.

Gegen Augsburg setzt Dardai auf eine Rückkehr von Jordan Torunarigha (Hüfte), Javairo Dilrosun (Knie) und Marvin Plattenhardt (muskuläre Probleme) in den Kader. „Ich würde sie mitnehmen. Ich habe ein gutes Gefühl mit allen“, sagte Dardai. Einsätze in der Startelf kämen für das Trio aber noch zu früh. Keine Option ist weiterhin nach seinem Fußbruch Kapitän und Abwehrchef Dedryck Boyata. Stürmer Krzysztof Piatek hat sich laut Dardai nach dem schmerzhaften Tritt auf den Fuß durch Wolfsburgs Marin Pongracic selbst wieder fit gemeldet.

