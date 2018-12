Berlins Trainer Pal Dardai will auch im Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf eine Doppelspitze setzen. Foto: Annegret Hilse (Annegret Hilse / dpa)

„Jetzt geht es gegen eine Top-Mannschaft. Vielleicht machen wir es wieder so. Ich möchte gern sehen, ob es genauso funktioniert“, sagte der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Partie am Samstag gegen den Tabellen-Fünften aus Hessen.

Dardai will in den letzten vier Spielen bis zur Winterpause mehr Risiko gehen. Im Training am Donnerstag ließ er über weite Strecken wieder die Variante mit Kapitän Vedad Ibisevic und Davie Selke als Doppelspitze üben.

„Wenn wir oben mitspielen wollen, brauchen wir einen Sieg“, erklärte Dardaih. Durch sechs Liga-Spiele ohne einen Dreier hatte Hertha den Kontakt zur Spitzengruppe verloren. Nach dem jüngsten 2:0-Sieg bei Hannover 96 rangieren die Berliner (20 Punkte) als Tabellen-Siebter drei Zähler hinter Frankfurt (23).

Auf den niederländischen Verteidiger Derrick Luckassen (Sprunggelenks-Blessur) muss Dardai höchstwahrscheinlich verzichten. Dessen Landsmann Javairo Dilrosun (Muskelfaserriss) steht definitiv nicht zur Verfügung. Auch die Abwehrspieler Niklas Stark (Fußverletzung) und Karim Rekik (Oberschenkel-Verletzung) fehlen. (dpa)