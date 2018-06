2. Liga

Darmstadt feiert wichtigen Sieg bei Dynamo Dresden

Der SV Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Punkt verkürzt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) bei der SG Dynamo Dresden durch.