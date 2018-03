2. Liga Freitagsspiele

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Darmstadt und Lautern feiern wichtige Siege

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 2:0 in Dresden den zweiten Sieg in diesem Jahr geholt. Der 1. FC Kaiserslautern feierte ein 4:3 gegen Union Berlin.