Der Vertrag von Trainer Dirk Schuster bei Darmstadt 98 wurde bis 2020 verlängert. Foto: Uwe Anspach (dpa)

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auf dieser wichtigen Position Kontinuität und Planungssicherheit geschaffen haben“, sagte Präsident Rüdiger Fritsch. „Dirk Schuster hat innerhalb kürzester Zeit der Mannschaft seine Handschrift verpasst und in den vergangenen Monaten bewiesen, dass seine konzeptionelle Arbeit Früchte trägt.“ Schuster hatte im Dezember Torsten Frings als Chefcoach in Darmstadt abgelöst. In den Jahren 2013 bis 2015 führte er die Darmstädter direkt von der 3. Liga bis in die Bundesliga.

„Wir werden nun weiter alles daran setzen, um diese Saison zu einem positiven Ende zu führen“, meinte Schuster. „Unabhängig von diesem Ausgang wollen wir mit größtmöglicher Akribie und Hingabe daran arbeiten, die Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben mit dem Ziel, sich langfristig im Profifußball zu etablieren.“

Darmstadt 98 ist Tabellenvorletzter, aber nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Am Sonntag gastieren die Hessen bei Jahn Regensburg. (dpa)