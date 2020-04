Shootingstar des FC Bayern

Davies übt sich in bayerisch: „I bin's, da Phonzie“

Aufsteiger Alphonso Davies (19) vom FC Bayern arbeitet an seinen Sprachkenntnissen: „Als ich hier her kam, war es für mich nicht einfach. Aber das Team, der Verein und die Leute haben es mir einfach gemacht, mich hier in München einzuleben.“