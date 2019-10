Soll für RB Leipzig in der virtuellen Bundesliga aktiv werden: Diego Demme. Foto: Guido Kirchner/dpa (Guido Kirchner / dpa)

Der Mittelfeldspieler zockt für seinen Verein RB Leipzig in der am 4. November beginnenden Saison, teilte der Club via Twitter mit. Wie oft und wann Demme zum Einsatz kommen kann, ließ RB offen. Seine Fähigkeiten hat Leipzig offensichtlich nötig. In der vergangenen Saison belegte RB von 22 Teams nur den elften Rang. Den Meistertitel holte Werder Bremen. (dpa)