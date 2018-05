Im Moment wäre der HSV abgestiegen. (Reuters)

Es geht so weiter, wie es in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Wolfsburg erzielt das 2:1, aber der Videobeweis läuft. Doch das Tor zählt! Origi hat es gemacht. Stuttgart schießt das 4:1 in München, Leipzig das 5:1 in Berlin und Leverkusen erzielt das 3:0 gegen Hannover. Dortmund erzielt das 1:1 in Hoffenheim.

Der Ball rollt wieder. Timo Werner bringt Leipzig mit 4:1 in Berlin in Führung. Fast zeitgleich erzielt Freiburg das 1:0. Nicolas Höfler trifft auf Vorlage des Ex-Werderaners Nils Petersen. Der VfB Stuttgart erzielt das 3:1 in München.

Halbzeit in der Fußball-Bundesliga

Die Zwischenstände im Überblick

HSV- Gladbach 1:1

Wolfsburg - Köln 1:1

Freiburg - Augsburg 0:0

Bayern - Stuttgart 1:2

Hertha - Leipzig 1:3

Hoffenheim - Dortmund 1:0

Leverkusen - Hannover 2:0

Mainz - Werder 1:1

Schalke - Frankfurt 1:0

Der HSV wäre im Moment direkt abgestiegen, Wolfsburg hätte sich auf den Relegationsrang gerettet. Dortmund wäre gerade noch so in der Champions League, Hoffenheim wäre in der Qualifikation. Europa League würden Leverkusen und Leipzig spielen.

Köln trifft. Und was für ein Tor. Der Nationalspieler Jonas Hector düpiert die Wolfsburger Hintermannschaft und lupft über Casteels.

Gladbach gleicht aus. Drmic trifft. Derweile ist Hoffenheim mit 1:0 gegen Dortmund in Führung gegangen und der FC Bayern hat gegen Stuttgart ausgeglichen. Hertha liegt mit 1:3 gegen Leipzig hinten und Leverkusen führt 2:0 gegen Hannover. Im Moment wäre der HSV abgestiegen, Wolfsburg auf dem Relegationsplatz und Hoffenheim in der Champions-League-Qualifikation.

Hamburg führt! Der Ex-Werderaner Aaron Hunt erzielt das 1:0 nach einem Handelfmeter, verursacht von Mönchengladbachs Zakaria. Trotzdem wäre der HSV im Moment abgestiegen. Die Hamburger sind weiterhin auf einen Sieg des 1. FC Köln in Wolfburg angewiesen.

Sicher verwandelt: Aaron Hunt trifft per Elfmeter. (dpa)

Nach einem rasanten Start, hat sich das Geschehen scheinbar beruhigt. Leipzig führt mittlerweile 2:1 gegen Hertha BSC. Der VfB Stuttgart führt beim FC Bayern und Leverkusens Wendell hat noch einen Elfmeter verschossen.

Bereits in der 1. Spielminute bringt Guilavogui den VfL Wolfsburg in Führung. Auch Leverkusen und Liepzig führen. Momentan wäre der HSV abgestiegen.

Zu Ehren des zurücktretenden Mannschaftskollegen Stefan Kießling haben sich alle Spieler von Bayer Leverkusen mit dessen Rückennummer 11 aufgewärmt. Der Verein hatte auf den Sitzen im Stadion Aufkleber mit der Aufschrift "Danke Kies" und auf einigen Plätzen auch T-Shirts mit der entsprechenden Aufschrift ausgelegt. Der 34 Jahre alte Kießling beendet nach dem Spiel gegen Hannover 96 seine Karriere.

Die Leverkusener Spieler wärmen sich mit Kießling-Shirts auf. Der Stürmer beendet seine Karriere. (nordphoto)

Wolfsburg muss im entscheidenden Spiel um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln auf Daniel Didavi und Ignacio Camacho verzichten. Beide Stammspieler schafften es für den letzten Saisonspieltag nicht in den Kader des Tabellen-16. Didavi, mit neun Treffern der erfolgreichste VfL-Torschütze in dieser Saison, leidet unter Achillessehnenproblemen. Camacho fällt bereits seit April mit einem Muskelfaserriss aus.

Freiburg verzichtet im entscheidenden Bundesliga-Spiel um den Klassenverbleib zunächst auf Kapitän Julian Schuster. Der 33-Jährige sitzt gegen den FC Augsburg nur auf der Bank. Augsburg hat seine Startelf auf drei Positionen verändert. Für den gesperrten Linksverteidiger Philipp Max rückt Kevin Danso in die Viererkette. Andreas Luthe kommt im Tor zum Einsatz.

Medien: Schalke verpflichtet Serdar

Laut Medienberichten hat der FC Schalke 04 den dritten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. U 21-Nationalspieler Suat Serdar wechselt vom Liga-Konkurrenten FSV Mainz 05, berichtet "Bild.de" am Samstag. Der 21-Jährige habe bei Mainz in seinem bis 2021 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel über 10,5 Millionen Euro.

Der VfL Wolfsburg muss sich auch im Fall des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga keine Sorgen um eine weiterhin großzügige finanzielle Unterstützung vom Mutterkonzern Volkswagen machen. "Wir stehen für ein nachhaltiges Engagement und eine langfristige Partnerschaft", sagte VW-Vorstandsmitglied und VfL-Aufsichtsratschef Frank Witter im Wolfsburger Stadionmagazin zum entscheidenden Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln.

Der VfB Stuttgart bestreitet sein letztes Saisonspiel beim Rekordmeister FC Bayern München ohne Stürmer Mario Gomez. Der 32 Jahre alte Torjäger sei am Freitag erstmals Vater geworden und fehle deshalb kurzfristig, teilte der VfB bei Twitter mit.

Der Empfang für die Hamburger-Spieler ist schon mal erstligareif. Mehrere tausend Menschen haben die Mannschaft empfangen und dabei "Niemals 2. Liga" skandiert.

Die Statistik spricht scheinbar für den HSV.

Frauenfußball-Nationalspielerin Alexandra Popp wünscht ihren männlichen Vereinskollegen vom VfL Wolfsburg viel Glück für das Endspiel gegen Köln.

Der Empfang der HSV-Spieler kann sich sehen lassen. Aus Wolfsburg gibt es noch kein vergleichbares Material.

Der HSV-Greenkeeper hat den Rasen vor dem Abstiegsendspiel gegen Mönchengladbach in Form des Vereinslogos gemäht.

Und auch Weltmeister Jerome Boateng wünscht den Hamburgern Glück.

Wenige Stunden vor Anpfiff des Spiels zwischen Wolfsburg und Köln ist in der Wolfsburger Innenstadt ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Er hat sich jedoch als harmlos herausgestellt.

Der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison wird an Samstag um 15.30 Uhr angepiffen. Für einige Teams geht es um nichts mehr, für andere - wie den HSV, den VfL Wolfsburg oder den SC Freiburg geht es um den Verbleib in der Bundesliga. Wir begleiten die Entwicklungen des Spieltages.

Die Partien im Überblick

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach: Der HSV muss gewinnen, um noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben, ist dabei aber auf Schützenhilfe des 1. FC Köln angewiesen. Mönchengladbach kann bei einem Sieg sogar noch in die Euro League kommen.

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln: Der 1. FC Köln steht als Absteiger bereits fest. Damit Wolfsburg nicht auch in die Zweite Liga absteigt, muss das Team von Bruno Labbadia gewinnen, wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber dem HSV könnte auch ein Punkt für den Relegationsplatz reichen. Nur wenn Freiburg verliert, kann sich Wolfsburg noch direkt retten.

SC Freiburg - FC Augsburg: Freiburg reicht ein Punkt, um auch in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen. Für Augsburg geht es um nichts mehr.

Mainz 05 - SV Werder Bremen: Das Spiel um die sprichtwörtliche goldene Ananas. Es geht allerdings noch um TV-Millionen.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund: das Endspiel um die direkte Champions-League-Qualifikation. Dortmund reicht ein Unentschieden, wohl sogar eine knappe Niederlage. Hoffenheim muss gewinnen, um im kommenden Jahr die Chance zu haben, in der Champions League zu spielen.

Bayer Leverkusen - Hannover 96: Auch Bayer 04 kann noch in die Champions League kommen. Für Hannover 96 geht es im Fernduell mit Werder um den Titel als bester Nordklub.

FC Bayern - VfB Stuttgart: Bayern ist Meister, kann sich einspielen für das Pokalfinale in Berlin. Für Stuttgart ist sogar noch die Qualifikation für die Euro League möglich.

Hertha BSC - RB Leipzig: Leipzig muss gewinnen, um noch eine Chance auf die Champions League zu haben. Bei einer Niederlage drohen die Sachsen sogar, aus dem internationale Geschäft zu fallen.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt: Schalke ist sicher Zweiter. Frankfurt kann beim optimalem Verlauf auch noch in die Champions League kommen - da müsste aber schon alles passen.