28. Bundesliga-Spieltag

Der Abstiegskampf hat begonnen: Eintracht unter Druck

Eintracht Frankfurt kann in der Bundesliga einfach nicht mehr gewinnen. Das Remis gegen den SC Freiburg hilft den Hessen nicht weiter, stärkt vor den Richtung weisenden Spielen in Wolfsburg und vor allem in Bremen aber zumindest die Moral.