Trauerspiel: Ein Fan stürmt nach dem Abpfiff am Sonnabend gegen Gladbach mit einem Trauerkranz aufs Feld. (dpa)

Als alles vorbei, die Rettung, an die er so fest geglaubt hatte, verpasst und der erstmalige Bundesligaabstieg des Hamburger SV am Sonnabend besiegelt war, wurde Christian Titz nach seiner Gemütslage gefragt. Auf den Rängen hatten nicht wenige der 57.000 Zuschauer geweint und auf dem Rasen auch HSV-Profis wie Lewis Holtby und Tatsuya Ito bittere Tränen vergossen. Titz hingegen wirkte gefasst. Keine feuchten Augen, keinerlei Emotionen. Er habe bei seinem Amtsantritt gewusst, dass „dieser Tag kommen“ könne, sagt Titz. Aber er sei jetzt „nicht traurig“, sondern eher enttäuscht.

Wenn künftige Generationen mal im dicken Bundesligabuch des HSV nachschlagen, werden sie unter den Namen der Trainer nicht nur einen Ernst Happel finden oder einen Kuno Klötzer, sondern eben auch diesen Christian Titz. Und zwar als 40. HSV-Coach, seitdem die deutsche Eliteliga am 24. August 1963 ihren Spielbetrieb aufnahm. Doch im Gegensatz zu seinen 39 Vorgängern wird Titz – auch wenn er nichts dafür kann – als derjenige geführt werden, mit dem dieser einst so große und erfolgreiche Verein am 12. Mai 2018 erstmals abstieg.

Die großen Zeiten sind lange vorbei: Das HSV-Idol Uwe Seeler ‒ hier bei seinem Abschied 1972 ‒ ist fassungslos über den Abstieg. (DPA)

Facelifting kommt zu spät

Aber zumindest hat sich der HSV erstklassig in die Zweitklassigkeit verabschiedet – und das ist der Verdienst von Titz. Der 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach war zwar bedeutungslos, aber dennoch der dritte Heimsieg nacheinander. Die Richtung stimmte seit Wochen – nur die Spieltage reichten nicht mehr aus, um sich erneut zu retten. Das Facelifting, das Titz dem Bundesliga-Urgestein verpasst hatte, war letztlich nicht genug. „Es ist ein unglaublich trauriger Tag für jeden HSVer“, meinte Frank Wettstein. Der Vorstandsvorsitzende bezeichnete den Abstieg als „das bittere Ergebnis einer sportlichen Fehlentwicklung, die unter Titz trotz positiver Entwicklung leider nicht mehr korrigiert werden konnte“.Präsident Bernd Hoffmann sprach von einem „enorm schmerzhaften Moment für den gesamten HSV“.

Doch trotz aller Enttäuschung und Tränen durfte niemand derjenigen, die für die Rothosen leben, sie lieben und mit ihnen leiden, von diesem Abstieg überrascht worden sein. Herzschlagfinals des HSV gehörten zuletzt in Hamburg genauso zum Frühjahr wie der Hafengeburtstag. 2014 und 2015 hatte sich der Klub jeweils in der Relegation gerettet. 2016 wurde der Klassenerhalt am vorletzten Spieltag perfekt gemacht – im Vorjahr dann in der vorvorletzten Minute. Luca Waldschmidts 2:1-Siegtreffer in der 88. Minute gegen den VfL Wolfsburg war die Erlösung. Oder anders ausgedrückt: eine weitere Rettung auf Zeit.

Symbolik: Eigentlich zeigt die Tafel die Nachspielzeit, mit dem Schriftzug darunter weist sie den Weg. (dpa)

So oft sie den Abstieg auch vermieden hatten, die richtigen Lehren und Konsequenzen wurden beim HSV nie gezogen. Auf Rettung folgte nie Ruhe. Der Jubel wich schnell der ernüchternden Erkenntnis, dass eine weitere Zittersaison ansteht. Misswirtschaft gepaart mit jahrelangen personellen Fehlbesetzungen in den entscheidenden Positionen haben nun zum HSV-Horrorszenario geführt. Dieser Abstieg war absehbar – selbst für das größte Idol des Vereins. „Wir wissen schon seit Längerem, dass der harte Schlag kommen kann“, hatte Uwe Seeler bereits vor dem Gladbach-Spiel gesagt. Hamburgs berühmtester Fußballer saß in der schwersten Stunde seines Vereins auf der Tribüne. Er hätte nie geglaubt, dass der HSV absteige, solange er lebe, sagte Seeler. Jetzt gehe es darum, den Kampf in der zweite Liga zu bestehen und wieder aufzusteigen, betonte der 81-Jährige. „Ich hoffe, dass ich den Wiederaufstieg noch erlebe“, sagt Seeler.

Ein anderer wichtiger Mann des Vereins war indes schon seit einiger Zeit nicht mehr bei den Heimspielen. Klaus Michael Kühne bevorzugt es, die Partien in seinem Schweizer Wohnsitz im Fernseher zu verfolgen. Der Milliardär und Mäzen hat den Verein von den Alpen aus mit seinen Zuwendungen in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro seit vielen Jahren vor dem finanziellen Kollaps bewahrt. Kühne ist Hamburger, der HSV liegt ihm am Herzen – rein wirtschaftlich betrachtet, sei der Verein jedoch „die schlechteste Investitionsentscheidung meines Lebens“ gewesen, sagte der 80-Jährige kürzlich der „Süddeutschen Zeitung“. Insgesamt sei die Entwicklung „eine Schande, furchtbar für Hamburg“.

Die Talfahrt beginnt 2009

Den Ursprung hat die Talfahrt ausgerechnet in jener Saison, in der die Hamburger endlich mal wieder zu den Großen in der Bundesliga und sogar in Europa zählen. Im Frühjahr 2009 werden sie Fünfte in der Meisterschaft und stehen im Uefa-Cup sowie im DFB-Pokal jeweils im Halbfinale. In beiden Wettbewerben kommt gegen Werder Bremen das Aus. Der sportliche Erfolg überstrahlt die Zwistigkeiten der beiden mächtigen Männer: Vorstandsboss Bernd Hoffmann und Sportchef Dietmar Beiersdorfer ringen um Kompetenzen und Zuständigkeitsbereiche. Hoffmann setzt sich durch, Beiersdorfer verlässt nach sieben Jahren im Juni 2009 den Verein. Auf dem Rasen sind die Folgen noch nicht gleich spürbar. 2010 spielt der HSV erneut vielversprechend, wird Siebter in der Liga und verpasst nur knapp (0:0, 1:2) im Halbfinale der Europa League gegen den FC Fulham das Endspiel im eigenen Stadion.

Die Aufgaben des vertriebenen Beiersdorfer auf höchster sportlicher Ebene übernimmt Hoffmann – und wird somit zur ersten von vielen Fehlbesetzungen in den Folgejahren. Auf der Trainerposition gibt es ebenfalls eine hohe Fluktuation. Titz ist der 15. Mann in den vergangenen neun Jahren an der Seitenlinie – und der dritte in dieser Saison.

Sein Vorvorgänger Markus Gisdol war vor einem Jahr noch der gefeierte Retter. In dieser Saison sollte und wollte er beim HSV seine Philosophie von Pressing und daraus resultierendem schnellen Umschaltspiel etablieren – doch er scheiterte. Gisdol hat alle Maßnahmen angewandt, die einem Trainer zur Verfügung stehen, um die Mannschaft zu beeinflussen. Vom Krisen-Trainingslager über die Absetzung des Kapitäns und Torwarttausch bis hin zur Veränderung der Tages­abläufe. Doch letztlich kam er zur Erkenntnis: „Wir sind nie ins Rollen gekommen.“ Soll heißen: Gisdol ist an dieser Mannschaft gescheitert. Auf seine Initiativen gab es nie die gewünschten Reaktionen der Spieler oder Ergebnisse – zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Der HSV konnte nie mal drei Spiele lang souverän auftreten.

Auf Gisdol folgt Ende Januar Bernd Hollerbach. Er wird längst als 49-Tage-Trainer mit der schlechtesten Bilanz eines Coaches in der Vereinsgeschichte geführt – und als Paradebeispiel für das Versagen von Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt. Für beide führt die Verpflichtung des ehemals robusten Abräumers Anfang März zur Freistellung. Sieben Spiele, drei Punkte lautet die Hollerbach-Bilanz. Unter ihm wächst der Abstand zum Relegationsplatz von einem auf sieben Zähler an.

Der Fehler mit Hollerbach

Doch warum wurde Hollerbach überhaupt geholt? Was qualifizierte ihn als Hoffnungsträger und vermeintlichen Retter? Wohl einzig die Tatsache, dass er als ehemaliger HSV-Profi Stallgeruch und die Raute unter dem Schienbeinschoner getragen hatte. Mehr jedoch nicht. Hollerbach verfügte an der Seitenlinie über keinerlei Erstligaerfahrung. Und er hatte seit Dezember 2016 – damals noch als Trainer von Zweitligist Würzburger Kickers – kein Spiel mehr gewonnen.

Mittlerweile wissen sie beim HSV, dass das Hollerbach-Kapitel – es endete im März – der entscheidende Fehler gewesen ist. Titz sei „zu spät gekommen“, sagt Kyriakos Papadopoulos. Der Grieche, der im ersten Spiel unter Titz nur auf der Bank saß und den Coach dafür kräftig kritisierte, schwärmt längst vom Trainer. „Die Arbeit, die er macht, ist überragend. Er ist der Hauptgrund, dass der HSV noch einmal aufgeblüht ist.“

Hunt und Holtby kaum zu halten

Titz soll weitermachen. Er hat mit seiner Arbeit, seinem Gespür für jeden Einzelnen sowie mit seinem Fußballverstand selbst den zunächst skeptischen Hoffmann überzeugt. Ein Ziel für die neue Saison wollte Titz am Wochenende noch nicht ausgeben. Doch der sofortige Wiederaufstieg dürfte alternativlos sein. In den nächsten Tagen beginnt die Kaderplanung. Leistungsträger wie Aaron Hunt oder der unter Titz unverzichtbare Eckpfeiler Lewis Holtby werden wohl nicht zu halten sein. Ihre Gehälter sind für einen Zweitligisten ebenso unerschwinglich wie die eines André Hahn oder Filip Kostic. Nicht zu vergessen: Der HSV ist mit weit mehr als 100 Millionen Euro verschuldet.

Die wichtigste Personalie ist jedoch die Besetzung des Sportvorstandes. Dieser Posten ist seit der Entlassung von Todt vakant, Top-Kandidat Rouven Schröder (Mainz 05)hatte kürzlich abgesagt. Hoffmann will den neuen Sportvorstand spätestens zum WM-Beginn am 14. Juni präsentieren.

Früher waren die Hamburger mal auf Augenhöhe mit Bayern München. Heute gibt es nur Mitleid aus dem Süden. „Natürlich wird der HSV fehlen, ganz klar“, sagt Trainer Jupp Heynckes. Auch bei Werder werden sie den Erzrivalen vermissen. „Das Nordderby ist ein echter Klassiker, wie Dortmund gegen Schalke. Ich hoffe, dass wir übernächste Saison wieder ein Nordderby haben“, sagt Geschäftsführer Klaus Filbry.

Mit dem Abstieg des HSV ist Deutschlands zweitgrößte Stadt im Spitzensport nur noch zweitklassig. Die Handballer gingen insolvent, der Besitzer des Eishockeyteams zog die Mannschaft zurück, das Tennisturnier am Rothenbaum ist nicht einmal mehr für den gebürtigen Hamburger Alexander ­Zverev interessant. Und sollten wir in diesem Zusammenhang noch mal an die gescheiterte Olympiabewerbung für die Sommerspiele 2024 erinnern? Ach, lassen wir’s. Hamburg leidet schon genug.