Corona-Krise

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

DFB-Arzt zu Fan-Rückkehr: Mit Versuch und Irrtum arbeiten

DFB-Chefmediziner Tim Meyer wünscht sich in der Debatte um eine Rückkehr von Fans in die Stadien an manchen Stellen bundeseinheitliche Regelungen.