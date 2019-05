Das Olympiastadion wird am Samstagabend der Austragungsort des DFB-Pokalfinales. (Imago)

Wie der Deutschlandfunk berichtet, gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer diverse Veränderungen. Das DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin wird nach Medieninformationen in einem gender-neutralen Stadion ausgetragen.

So soll jeder Fan im Eingangsbereich selbst entscheiden können, ob er von einem männlichen oder weiblichen Ordner kontrolliert werden möchte. Zudem soll es Unisex-Toiletten im Stadion geben, die auch entsprechend gekennzeichnet werden. Zugang sollen alle Fans, egal welchen Geschlechts, haben. Angestoßen wurde das Projekt von der Vereinigung europäischer schwul-lesbischer Fußball-Fanorganisationen.

Laut ARD-Radio-Recherche Sport sollen genderneutrale Stadien bei Spielen der Nationalmannschaft zum Standard werden.

Das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München wird am Samstag um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.(shm)