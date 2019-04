Reinhard Grindel ist als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. Foto: Ina Fassbender (Ina Fassbender / dpa)

Reinhard Grindel wird nach Informationen der "Bild"-Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur noch am Dienstag von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurücktreten.

Auch das ZDF berichtete darüber. Hintergrund ist unter anderem die Kritik am Verbandschef wegen angeblich fragwürdiger Vergütungen in Höhe von 78.000 Euro. Diese habe er als Aufsichtsratschef der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft in den Jahren 2016 und 2017 erhalten und nicht publik gemacht. (dpa)

