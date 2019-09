Topspiel

DFL setzt Spieltage an: Bayern gegen BVB am 9. November

Meister FC Bayern und Borussia Dortmund treffen in der Bundesliga an einem Samstagabend im Topspiel aufeinander. Die Partie zwischen den beiden Liga-Rivalen findet am 9. November (18.30 Uhr) statt, wie aus den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervorgeht.