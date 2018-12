Michael Reschke stand zuletzt immer wieder in der Kritik. Foto: Sebastian Gollnow (Sebastian Gollnow / dpa)

„Wenn ich sehe, was jetzt für die Winterpause oder auch schon für die neue Saison für Ideen da sind, das weiterzuentwickeln, haben wir weiter das Vertrauen, dass er der richtige Mann ist, das hinzukriegen“, sagte Dietrich der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Reschke, der für die Transfers des schwäbischen Fußball-Bundesligisten verantwortlich ist, war in den vergangenen Monaten teilweise in die Kritik geraten.

Dass der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann zum VfB zurückkehre sei „aktuell kein Thema“, sagte der 70-jährige Dietrich. Er tausche sich aber mit dem früheren VfB-Profi aus und habe sich „immer mal wieder einen Rat bei ihm geholt“. (dpa)