„Ich glaube, das ist nicht der Fall“, sagte Zorc am Donnerstag. Der zuletzt starke 17 Jahre alte BVB-Neuzugang aus Birmingham war vom englischen Verband in das A-Team berufen worden. Da zwei dieser Länderspiele in London stattfinden und England als Corona-Risikogebiet gilt, müsste Bellingham nach seiner Rückkehr in eine 14-tägige Quarantäne.

In dieser Zeit stehen jedoch das Viertelfinale der Champions League und die wichtigen Bundesliga-Partien gegen Frankfurt und in Stuttgart an, bei denen die Dortmunder nicht auf Bellingham oder andere Profis verzichten wollen. „Wir sind mit sämtlichen Verbänden, bei denen es Probleme geben könnte, und den Gesundheitsbehörden im Austausch und versuchen, Lösungen zu finden. Klar ist auch, wenn dem BVB nach der Abstellung Nachteile entstehen würden wie eine längere Quarantäne von Spielern, verweigern wir die Abstellung“, kommentierte Zorc.

