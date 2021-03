BVB-Stürmer Erling Haaland sitzt verletzt auf dem Platz. Foto: Sven Hoppe/dpa-POOL/dpa (Sven Hoppe / dpa)

„Er hat einen kleinen Schlag bekommen, aber das war nicht das Problem“, sagte Trainer Edin Terzic nach dem 2:4 beim FC Bayern München. „Er spielt seit Wochen jedes Spiel. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und ihn beschützen.“

Haaland, der die Gäste mit zwei Treffern 2:0 in Führung gebracht hatte, war nach einer Stunde im Topduell der Fußball-Bundesliga ausgewechselt worden. Zuvor hatte er einen Tritt von Jérôme Boateng abbekommen. „Er spielt hervorragend, hat heute super gespielt“, lobte Terzic den Norweger Haaland. Am Dienstag steht für den BVB zu Hause das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla an. Nach dem 3:2 im Hinspiel haben die Westfalen beste Chancen auf das Viertelfinale.

