Dank Alcacer und Sancho

Dortmund gewinnt Supercup gegen die Bayern

Borussia Dortmund gewinnt den Supercup gegen den FC Bayern München und feiert einen Prestige-Erfolg. In Dortmund treffen Paco Alcacer und Jadon Sancho in einem unterhaltsamen Spiel, in dem aber viele Neuzugänge fehlten.