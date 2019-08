Bundesliga

Dortmund patzt, Bayern mit Kantersieg, Schalke jubelt

Borussia Dortmund verliert beim Aufsteiger Union Berlin. Der FC Bayern München gewinnt am Ende ohne Mühe gegen den FSV Mainz 05. Schalke 04 und der 1. FC Köln feiern am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg. In Leverkusen fällt kein Tor.