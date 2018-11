Dortmunds Axel Witsel liegt beim Spiel gegen den FC Brügge verletzt auf dem Rasen. Foto: Bernd Thissen (Bernd Thissen / dpa)

Dagegen steht Axel Witsel für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg zur Verfügung. „Ich denke, dass es gehen wird“, sagte Trainer Lucien Favre. Der Dortmunder Schlüsselspieler war beim 0:0 gegen den FC Brügge am Mittwoch in der Champions League kurz vor dem Schlusspfiff humpelnd ausgewechselt worden, hatte aber schon eine Stunde später Entwarnung gegeben: „Ich bin okay. Es war nur ein Krampf.“

Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Dortmunder gehen mit Respekt in die Partie gegen den Tabellen-Elften aus Freiburg. „Das ist eine Mannschaft, die sehr organisiert ist, sehr kompakt steht und mehrere Systeme spielen kann“, lobte Favre. Der Schweizer Fußball-Trainer verwies zudem auf gute Ergebnisse der Breisgauer gegen Spitzenteams: „Sie haben in München unentschieden gespielt und 3:1 gegen Mönchengladbach gewonnen.“ (dpa)