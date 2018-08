2. Liga

Dresden gegen HSV wegen Polizei-Einsatz in Chemnitz abgesagt

Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV am Samstag ist wegen des Polizei-Großeinsatzes in Chemnitz abgesagt worden, teilten beide Clubs mit. Hintergrund sind die für diesen Tag in Chemnitz angemeldeten Demonstrationen und Versammlungen.