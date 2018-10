Torschütze Rouwen Hennings und Niko Gießelmann (r) bejubeln das Düsseldorfer 1:0. Es läuft im Aufstiegsrennen. Foto: Ina Fassbender (dpa)

Rouwen Hennings mit seinem neunten Saisontor in der 41. Minute und Takashi Usami (88.) machten vor

28 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion den Sieg perfekt. Hennings scheiterte in der 65. Minute mit einem Schuss an die Latte. Die beste MSV-Chance vor dem 1:2 durch Boris Tashchy (90.) vergab Kingsley Onuegbu (72.). (dpa)