Düsseldorf bei heimstarken Gladbachern unter Druck

Bei Borussia Mönchengladbach will Fortuna Düsseldorf seine Niederlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga beenden. Am Sonntag (15.30 Uhr) muss der Aufsteiger zum Derby bei den heimstarken Gladbachern antreten, die ihre vergangenen sieben Liga-Heimspiele gewonnen haben.