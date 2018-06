Der Düsseldorfer Oliver Fink (r) beim Kopfballduell mit Sandhausens Nejmeddin Daghfous. Foto: Roland Weihrauch (dpa)

Vor 23 288 Zuschauern in der Esprit-Arena traf André Hoffmann bereits in der 2. Minute nach einem Eckball. In der Folge entwickelte Düsseldorf allerdings kaum Torgefahr, Sandhausen agierte mit Leidenschaft. Tim Kister scheiterte jedoch per Handelfmeter an Fortuna-Keeper Raphael Wolf (74.) und vergab nach zuvor vier Partien ohne Niederlage die Chance zum Ausgleich. (dpa)