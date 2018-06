Starker MSV

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Duisburg vor dem Durchmarsch - Dietz: „Alles mitnehmen“

Geht da noch mehr? Aufsteiger MSV Duisburg kletterte in der 2. Liga bereits bis auf den vierten Platz und will noch höher hinaus. Jetzt kommen die „dicken Brocken“, am Sonntag tritt der MSV in Nürnberg an.