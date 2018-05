Der Patzer von Duisburgs Torwart Mark Flekken ging um die Welt. Foto: Thomas Eisenhuth (dpa)

„Die Trinkflasche und ich haben am Wochenende ein bisschen Liga-Geschichte geschrieben. Unsere Jungs haben nach dem Ausgleich das Beste aus der Geschichte gemacht, und jetzt machen wir die Story noch besser. Wir versteigern meine Trinkflasche“, kündigte der Torhüter des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg an.

Flekken hatte sich beim Heimspiel seines Teams am vergangenen Wochenende gegen den FC Ingolstadt (2:1) nach dem vermeintlichen, aber aberkannten 2:0 des MSV einen Schluck aus der Pulle gegönnt. Dass die Partie weiterlief, bekam er dabei nicht mit. Das nutzte Ingolstadts Stefan Kutschke zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Der Erlös aus der Versteigerung soll der zebrakids e.V. zugute kommen, die sich seit über zehn Jahren ehrenamtlich für sozial benachteiligte Kinder in Duisburg und der Region engagiert. „Die Arbeit, die die zebrakids mit so viel Herzblut machen, ist sehr, sehr wichtig. Es liegt deshalb auch mir am Herzen, diesen Einsatz zu unterstützen“, kommentierte Flekken. Das höchste Gebot soll am 5. März 2018 auf den SocialMedia-Kanälen des MSV veröffentlicht werden. (dpa)