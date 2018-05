2. Liga

Dynamo Dresden rettet sich trotz 0:1 gegen Union Berlin

Dresden (dpa) – Dynamo Dresden kann auch in der nächsten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga spielen. Der ehemalige Erstligist sicherte sich am letzten Spieltag trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin den Klassenverbleib.