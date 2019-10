Gladbach-Manager

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eberl glaubt an spannende Meister-Entscheidung

Mönchengladbach (dpa) - Manager Max Eberl vom derzeitigen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach glaubt in dieser Saison an eine spannende Titel-Entscheidung in der Fußball-Bundesliga.