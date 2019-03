Karl-Heinz Mrosko 1972 beim offiziellien Fototermin von Hannover 96. Foto: Wolfgang Weihs (Wolfgang Weihs / dpa)

Zuerst hatte der „Sportbuzzer“ darüber berichtet. Zuletzt lebte er in Hooksiel im Landkreis Friesland. Mrosko hinterlässt zwei Töchter und einen Sohn.

Mrosko spielte zwischen 1969 und 1971 für Bayern München und in der Saison 1972/73 für Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga. Nach seinem Karriere-Ende 1981 war der in Lindau am Bodensee geborene Offensivspieler Trainer bei Arminia Hannover, Göttingen 05 und dem TSV Havelse. (dpa)