Viele Super-Klubs sind fast nur noch unter sich, wenn der Frühling anbricht und Europas hochklassigster Klub-Wettbewerb in die entscheidende Phase eintritt. (Manu Fernandez/dpa)

Entgegen anderslautenden Berichten dreht es sich beim Fußball auch um Sport. Also, Stand jetzt. Um einen sportlichen Wettbewerb dreht es sich, jawohl. Wer mal versucht, sich dem europäischen Fußball rein sportlich zu nähern, der braucht dann nicht lange um feststellen: Eine gewisse Eintönigkeit ist da nicht zu übersehen. Fast immer dieselben Klubs an der Spitze. Ab dem Viertelfinale wirkt die Champions League oft wie eine geschlossene Gesellschaft.

Warum also eine geschlossene Gesellschaft gründen, wenn es sie eigentlich ja schon gibt? Barcelona, Madrid, München, Manchester, Liverpool, London, Paris oder Turin sind doch Jahr für Jahr fast nur noch unter sich, wenn der Frühling anbricht und Europas hochklassigster Klub-Wettbewerb in die entscheidende Phase eintritt.

Warum wollen Madrid, München, Manchester und die anderen Super-Klubs raus aus der Champions League und rein in eine selbstorganisierte Super League? Schon lange gibt es Planspiele. Den Enthüllungen von „Football Leaks“ zufolge liegt nun sogar eine Absichtserklärung vor.

Die Motive der Super-Klubs scheinen klar, und an dieser Stelle müsste man sich dann leider doch verabschieden von einer Betrachtungsweise aus sportlicher Sicht. Zum einen lässt sich so eine prima Drohkulisse gegenüber dem europäischen Verband Uefa aufbauen. Nach dem Motto: Ihr braucht uns doch. Aber wir brauchen euch nicht. Demnächst wird um die Verteilung der Millionen-Einnahmen für die Champions-League-Jahre 2021 bis 2024 verhandelt.

Zum anderen, man ahnt es, versprechen sich die Super-Klubs von einer Super-Liga ganz viel Geld. Und, noch schöner: sicheres Geld. Ähnlich wie in den großen amerikanischen Profiligen würde es ja keine Absteiger geben, höchstens Gäste wie zum Beispiel Borussia Dortmund. Dreimal mehr als in der oft genug als Gelddruckmaschine bezeichneten Champions League soll generiert werden.

Immer große Namen

Dass die Schere zwischen den Big Playern und den anderen Playern im Fußball weit auseinandergeht, ist nicht neu. Dass Fifa und Uefa selbst Einiges dafür getan haben, ist auch nicht neu. So, wie der Fußball sich in den letzten beiden Jahrzehnten entwickelt hat, wäre es fast schon konsequent zu nennen, dass die Schere nicht nur immer weiter auseinanderklafft. Sondern dass sie irgendwann endgültig auseinanderbricht. Eine Super League käme einem solchen Bruch gleich.

Dabei geht es gar nicht darum, den Untergang des Fußball-Interesses zu besingen. Verlässlich bekäme das Publikum in dem neuen Format Bayern gegen Real oder Liverpool. Immer große Namen. Was soll daran schlimm sein? Dass das Publikum sich so sehr nach Duellen der Bayern gegen Young Boys Bern, Lok Moskau oder AEK Athen sehnt? Wohl eher nicht.

Das Schlimme ist doch wohl eher, dass in einem Sport, der immer weniger als Sport wahrgenommen wird, nur noch die Marktgesetze gelten sollen. Dann sowohl auf dem Platz als auch auf dem Papier. Noch könnte ja rein theoretisch mal jemand in der Champions League überraschen. Das Überraschungsmoment, ein Grundelement des Sports, würde mit der Super League quasi ausgeschaltet.

Das haben die Verbände nun davon. Sie haben auf Wachstum und Geldvermehrung geschaut, sie haben – wie die neuesten Football-Leaks-Enthüllungen nahelegen – nicht so streng hingeschaut, wenn Klubs wie Paris St. Germain beim Financial Fairplay getrickst haben. Die Verbände haben selbst getrickst, sie haben ihren Ruf an der Basis ramponiert. Sie haben Großklubs so mächtig werden lassen, dass die jetzt überlegen, ihre Macht auszuspielen und auszusteigen. Nix mehr mit Solidargemeinschaft im Fußball. Der Aufstand der Großen: Es scheint eine Frage der Zeit, wann er kommt.

Nicht besonders tröstlich

In den vergangenen Monaten ist viel über die Entfremdung der Fußball-Mächtigen von der Fan-Basis diskutiert und geleitartikelt worden. Ein Beitrag zur Annäherung der Lager oben und unten ist der Super-League-Plan dann wohl eher nicht. Er ist eher zur Spaltung geeignet denn zur Versöhnung. Er verstärkt da unten wahrscheinlich eher das ohnehin schon latent existierende Gefühl, dass die da oben machen, was sie wollen. Diese absurden Gehälter und Ablösesummen, diese Gier nach immer mehr.

Immer mehr, immer mehr, das gehört allerdings zum Kapitalismus, und wer wollte leugnen, dass der Profifußball seit Langem etwas sehr Kapitalistisches ist. Niemand würde gezwungen werden, Super League zu schauen. Ohne Aufpreis kann er ja jetzt schon nicht mehr Champions League schauen. Besonders tröstlich fühlt sich das nicht an.