Könnte für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ausfallen: BVB-Profi Jadon Sancho. Foto: Friso Gentsch (Friso Gentsch / dpa)

Ob der 19 Jahre alte englische Mittelfeldspieler Sancho am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf eingesetzt werden kann, will Favre am Tag vor der Bundesligabegegnung entscheiden.

Angeschlagen ist laut dem 61 Jahre alten Schweizer auch BVB-Innenverteidiger Abdou Diallo (23). Zu den Verletzungen der beiden Profis sagte Favre nichts. Kapitän Marco Reus und Marius Wolf stehen wegen ihrer Sperren nicht zur Verfügung.

Ob der BVB-Trainer sich vom zeitgleichen Spiel von Tabellenführer Bayern München (74 Punkte) in Leipzig informieren lässt, ist laut Favre noch nicht ganz sicher: „Wahrscheinlich“, lautete seine Antwort. Der BVB hat vor dem 33. Spieltag vier Zähler Rückstand auf den Rekordmeister und damit nur noch vage Titelhoffnungen. (dpa)