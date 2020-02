Protestaktion

Eintracht Fans wollen Montagsspiel gegen Union boykottieren

Die aktive Fanszene von Eintracht Frankfurt will aus Protest gegen die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga die Partie der Hessen gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin am 24. Februar boykottieren.