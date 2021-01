Wechselt ablösefrei zu Eintracht Frankfurt: Christopher Lenz. Foto: Andreas Gora/dpa-Pool/dpa (Andreas Gora / dpa)

Lenz, der ablösefrei an den Main wechselt und der erste Neuzugang für die Spielzeit 2021/22 ist, bestritt in der aktuellen Saison 19 Bundesligaspiele für die Berliner. Insgesamt stand er für Union in 44 Erstligapartien auf dem Platz. Lenz kommt aus der Jugend von Hertha BSC.

„Christopher hat in den vergangenen anderthalb Jahren bewiesen, dass er in der Bundesliga auf höchstem Niveau spielen kann“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Dabei habe er in der Vierer- und in einer Dreierkette agiert und kenne das Frankfurter Spielsystem. „Sportlich wie wirtschaftlich ist das ein für uns ausgezeichneter Transfer“, sagte Bobic über das Engagement des früheren deutschen U19- und U18-Nationalspielers.

