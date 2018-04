Muskelfaserriss in der Wade

Eintracht Frankfurt vier Wochen ohne Rebic

Eintracht Frankfurt muss in der entscheidenden Phase der Saison für etwa vier Wochen auf seinen Stürmer Ante Rebic verzichten. Der kroatische Nationalspieler erlitt am Vortag bei der 1:2-Niederlage in Bremen einen Muskelfaserriss in der Wade.