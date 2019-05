Sebastian Rode (M) wird neben Trainer Adi Hütter (2.v.r.) bei Spiel gegen Chelsea am Knie behandelt. Foto: Arne Dedert (Arne Dedert / dpa)

„Sebastian hat sich leider schwerer am Knie verletzt. Er hat sich das Knie verdreht und wir hoffen jetzt, dass es nicht ganz so schlimm ist“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. „Es sah aber nicht gut aus. Wir hoffen schon, dass Seppl noch mal zurückkommt. Das wird nicht ganz einfach werden.“

Der DFB-Pokalsieger will in den beiden Liga-Partien am 12. Mai gegen den FSV Mainz 05 (18.00 Uhr/Sky) und eine Woche später bei Bayern München Tabellenplatz vier verteidigen und sich für die Champions League 2019/20 qualifizieren. (dpa)