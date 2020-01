Frankfurt verlängerte mit Stürmer Gonçalo Paciência. Foto: Uwe Anspach/dpa (Uwe Anspach / dpa)

Der 25 Jahre alte Portugiese war im Sommer 2018 vom FC Porto nach Frankfurt gekommen. In dieser Saison ist Paciência mit wettbewerbsübergreifenden zehn Toren erfolgreichster Schütze der Eintracht. „Gonçalo hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Diese ist noch nicht abgeschlossen und wir sind froh, ihn langfristig in unseren Reihen zu haben“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. (dpa)