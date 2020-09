Fredi Bobic schloss eine Rückkehr von Luka Jovic aus. Foto: Arne Dedert/dpa (Arne Dedert / dpa)

An den Gerüchten sei „gar nichts“ dran, sagte Bobic am Rande der Veranstaltung „Bild100 Sport“ in Frankfurt. Jovic werde nicht zurückkommen.

Der 22 Jahre alte Serbe war im Sommer 2019 für 60 Millionen Euro von der Eintracht zu Real Madrid gewechselt. Beim spanischen Meister konnte sich der Stürmer bisher aber nicht durchsetzen. Nach nur 806 Pflichtspielminuten und zwei Toren im ersten Jahr soll Jovic nach Informationen der spanischen Nachrichtenagentur EFE zuletzt mit einem Wechselwunsch an die Vereinsführung der Madrilenen herangetreten sein.

Ob die Eintracht überhaupt noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, ließ Bobic offen. „Man kann nicht davon ausgehen, dass noch ein Kracher oder eine Überraschung kommt“, sagte der 48-Jährige. „Aber ich lasse mir eine Tür offen. In den letzten Tagen der Transferperiode kann es schon noch turbulent werden.“

© dpa-infocom, dpa:200923-99-676564/2 (dpa)