Eintracht-Präsident Peter Fischer warnt vor zu hohen Erwaratungen. «Wir wissen, wo wir herkommen.»

„Ich halte das für deutlich überzogen. Wir spielen mit unseren Möglichkeiten tollen Fußball. Wir ziehen durch Europa und gewinnen sechs Spiele. Wir sollten aber eins nicht vergessen: Wir wissen, wo wir herkommen“, sagte Fischer bei der Mitgliederversammlung des Vereins in Frankfurt. Der 62-Jährige erinnerte an das Jahr 2016, als sich die Fußballer der Eintracht erst in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga gehalten hatten.

„Wir wissen, durch wie viele Täler dieser Verein gegangen ist. Diese Mitglieder sind sehr realistisch“, sagte Fischer und richtete seine Worte auch an Trainer Adi Hütter. Der Österreicher war am Montag erstmals bei der Versammlung dabei und stellte sich in einer kurzen Ansprache auf dem Podium den Mitgliedern vor. (dpa)